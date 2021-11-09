На юге России возобновились поиски южноуральца, пропавшего в горах три месяца назад

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России снова ведут поиск туриста из Челябинской области, пропавшего в начале августа в районе маршрута 8А «Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный» Кавказского природного биосферного заповедника.

Активная фаза поиска пришлась на период с седьмого по 19-е августа. Пропавшего искали совместными силами спасатели ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС», сотрудники Южного авиационно-спасательного центра и Южного конно-кинологического центра МЧС России. Тогда в районе Бзерпинского карниза спасатели обнаружили палатку с вещами пропавшего туриста.

С воздуха и пешим порядком сотрудники МЧС обследовали вершину и отроги горы Сахарный Псеашхо, туристические тропы, ведущие к Бзерпинскому карнизу и лагерю Холодный, район гор Табунная и Северная Табунная, перевал Строителей, перевал Строителей Ложных (Нефтяник), район Дзитакских озер, склоны гор Дзитаку и Перевальная; осмотрели ледник Холодный, истоки реки Бзерпь, склоны горы Минометная, вершина Бзерпи, район реки Холодная и горы Мраморная. Поиск результатов не принес, и работы были приостановлены.

Как сообщили в МЧС, сейчас поисковые работы возобновлены. Спасатели поднялись на гору Перевальная Южная, разбили базовый лагерь и провели осмотр горнолесной местности в районе Бзерпинского карниза.

Затем, разделившись на три группы, сотрудники МЧС обследовали местность в районе горы Перевальная Южная, второй цирк в истоке реки Пслух.

Также спасатели двумя группами обследовали гору Табунная Северная в сторону реки Пслух, район горы Коготь, пик Бзерпи, продолжив оттуда осмотр местности по хребтам. На настоящий момент поиск результатов не принес.