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Начальник колонии из Верхнеуральского района превратил заключенных в рабов

Происшествия
Сегодня, 19:10
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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим начальником исправительного учреждения Верхнеуральского района (Челябинская область).

Прокурорской проверкой установлено, что в июне 2019 года исполняющим обязанности начальника указанного исправительного учреждения дано указание подчиненным сотрудникам об организации вывода осужденных участка колонии-поселения для осуществления работ по разбору здания в поселке Межозерный Верхнеуральского района. При этом трудовые договоры с осужденными заключены не были, вывод осужденных для осуществления трудовой деятельности за пределами учреждения произведен незаконно, с нарушением предусмотренной процедуры.

«Осужденные осуществляли разбор здания, контроль за ними осуществлялся сотрудником учреждения. При этом, трое осужденных были трудоустроены в исправительном учреждении рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий хозяйственной обслуги учреждения, за июнь 2019 года им начислена и выплачена заработная плата за выполнение указанной работы, несмотря то, что они находились в п. Межозерный и не могли выполнять работу, предусмотренную трудовыми договорами, 4 осужденных трудоустроены не были», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица по части первой статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий».

По результатам рассмотрения в отношении бывшего врио начальника ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области возбуждено уголовное дело.

 

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