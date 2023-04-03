НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами

Террористический акт в отношении военкора Владлена Татарского, совершенный второго апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, был спланирован украинскими спецслужбами. К преступлению были привлечены «агенты, сотрудничавшие с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован)», сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Установлено, что совершенный второго апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова», - сообщили в НАК.

Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

Напомним, в воскресенье, второго апреля, произошел взрыв неизвестного устройства в кафе в центре Санкт-Петербурга, где в это время выступал с лекцией военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. В результате этого погиб. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, сообщает Следственный комитет России.

ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.

Уголовное дело по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России

Сегодня, третьего апреля, по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова, сообщает Telegram-канал СКР. По предварительным данным, Трепова вручила Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка.

Устанавливаются мотивы совершения Треповой преступления, с ней проводятся необходимые следственные действия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, следствие будет решать вопрос об избрании Треповой меры пресечения.