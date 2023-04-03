03.04.2023
В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи
03.04.2023
Жительница получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае
03.04.2023
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
03.04.2023
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься
03.04.2023
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами
02.03.2023
Путин - об украинских неонацистах: Ничего у них не получится - мы их дожмём
20.02.2020
Полицейские задержали челябинку, пошутившую о теракте
23.01.2020
В Снежинске подростки готовились взорвать школу
30.01.2019
Песков призвал аккуратно относиться к информационным вбросам вокруг трагедии в Магнитогорске
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023