Налетчики, устроившие разбойное нападение на пункт металлолома, взяли в заложники владельца

В Челябинске в отношении группы налетчиков, совершивших вооруженное нападение на пункт приема металлолома, возбуждено уголовное дело. При попытке уйти от сотрудников полиции преступники отстреливались, при этом у них в машине в заложниках был владелец этого пункта.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, вечером 20 мая произошло вооруженное нападение на пункт приема металлолома, расположенного на улице Бурденко. Преступники завладели имуществом фирмы. Когда на сигнал о происходящем приехали сотрудники полиции, то налетчики захватили в заложники владельца пункта приема лома попытались скрыться на двух автомобилях. При этом они отстреливались. Стражами порядка при поддержке сотрудников ФСБ и ОМОНа было организовано преследование. На перекрестке улиц Энтузиастов и Худякова преступники были задержаны.

В полицию было доставлено семь человек, никто из них не пострадал. Машины получили механические повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой».