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Наркоман из Коркино, устроивший ДТП под действием алкоголя, сел в колонию

Происшествия
Сегодня, 12:53

В Миассе (Челябинская область) вынесен приговор в отношении местного жителя, который совершил аварию на трассе Москва-Челябинск. На суде водитель утверждал, что был трезв, наркотики не употребляет. Медицинские специалисты доказали обратное.

Авария произошла 23 августа 2019 на1764 километре автодороги Москва-Челябинск. Обвиняемый, управляя автомобилем ГАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Ладой под управлением жителя Омска.

«Обвиняемый находился в состоянии опьянения на участке данной автодороги. По предъявленному обвинению он вину не признал, показал, что ДТП совершил ввиду того, что уснул за рулем, при этом в состоянии опьянения не находился¸ наркотические средства не употребляет. В результате представленных стороной обвинения доказательств, показаний специалист, проводивший медицинское освидетельствование виновного, опроверг версию обвиняемого», - сообщила исполняющая обязанности старшего прокурора по связям со СМИ Ольга Щербинина.

В результате ДТП водитель отечественного авто получил тяжкий вред здоровью и утратил работоспособность.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

 

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