Наркоман трусах залез в больничную котельную
Происшествия
Сегодня, 11:13
Автор: 
Инна Шемаева

Ночью, восьмого декабря, в котельную городской больницы №1 залез невменяемый житель Челябинска. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Неадекватный молодой человек был в одних плавках. Он сумел открыть замок на оконной решетке и проник в помещение. Прибывшим по вызову бойцам группы быстрого реагирования «Варяга» парень оказал сопротивление и был закован в наручники. Задержанного передали сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Центральный» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Автор: 
Инна Шемаева
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