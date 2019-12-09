Наркоман трусах залез в больничную котельную

Ночью, восьмого декабря, в котельную городской больницы №1 залез невменяемый житель Челябинска. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Неадекватный молодой человек был в одних плавках. Он сумел открыть замок на оконной решетке и проник в помещение. Прибывшим по вызову бойцам группы быстрого реагирования «Варяга» парень оказал сопротивление и был закован в наручники. Задержанного передали сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Центральный» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.