Не позволили замерзнуть: сотрудники ГИБДД Аши помогли пассажирам неисправного автобуса

В Ашинском районе (Челябинская область) пассажиры автобуса могли замерзнуть из-за поломки тормозной системы. Пазик встал на трассе, за окном было минус 36 градусов. На помощь пришли сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел сегодня, девятого января, на 1591 километре автодороги «Москва-Челябинск» на территории Ашинского района. Во время движения у автобуса, который двигался по маршруту «Аша-Кропачево», возникла техническая неисправность тормозной системы. В нем было десять пассажиров. На данном участке температура воздуха была минус 36 градусов.

«На помощь прибыли экипажи «261» и «288» областного полка ДПС, который осуществлял контроль за дорожным движением на данном участке. Они пересадили пассажиров вышедшего из строя транспортного средства в другой попутный автобус. После чего госавтоинспекторы остались вместе с водителем, устранять неисправность. Через два часа проблема была устранена и автобус смог успешно перемещаться своим ходом», - рассказали в ГИБДД Челябинской области.

Личный состав и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту. Экипажи ДПС переведены в круглосуточный режим несения службы.

Из-за аномально низкой температуры воздуха госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния. При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112.