В Челябинске будут судить вора-неудачника, который пытался убежать от преследования даже после того, как его сбила машина

Неадекватный водитель из Челябинска при парковке разнес всю автостоянку

В Челябинске задержан водитель, который выбрал весьма странный способ парковки. Он сначала пошел на таран железного ограждения, а затем устроил погром на самой автостоянке.

Инцидент произошел около половины второго ночи. Неадекватный мужчина заехал на парковку. Возможно, привычный способ проезда показался ему скучным, поэтому, нажав на газ, он пошел на таран ограждения.



Преградой на его пути так же встали и разложенные вдоль забора шины. От удара автомобилем шины разлетелись по стоянке, в результате чего припаркованные рядом автомобили получили повреждения.

Экстремальный водитель бал задержан. Сейчас его судьбой занимаются сотрудники полиции Челябинска.