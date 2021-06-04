Неблагополучные семьи на контроле у полицейских Челябинска

В Челябинске полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» совместно с представителями опеки и социальной защиты Калининского района, социального приюта для детей и подростков «Возрождение» и социальным педагогом детской поликлиники № 8 посетили семьи, состоящие на профилактическом учете.

В ходе проведения мероприятия полицейские выявляют и пресекают противоправные посягательства в отношении детей, устанавливают лица жестоко обращающихся с детьми, а также выявляют случаи вовлечения подростков в совершение антиобщественных действий. Также стражи порядка посещают состоящие на учете ПДН семьи и несовершеннолетних для проведения разъяснительной работы с подростками и их родителями об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.

В ходе рейда полицейские посетили семью, в которой проживает школьник. Мать ребенка постоянно пьет.

«В ходе рейда инспектором по делам несовершеннолетних на женщину составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ей грозит штраф до 500 рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Горе-мамаше стоит наконец-то сделать вывод из создавшейся ситуации и взяться за ум. Ведь штрафом дело может не ограничиться.

Сотрудники полиции призывают обращаться к ним за помощью, если вам стали известны факты правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестокого обращения с ними. Заявления принимаются круглосуточно.