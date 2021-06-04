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Неблагополучные семьи на контроле у полицейских Челябинска

В Челябинске полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» совместно с представителями опеки и социальной защиты Калининского района, социального приюта для детей и подростков «Возрождение» и социальным педагогом детской поликлиники № 8 посетили семьи, состоящие на профилактическом учете.

В ходе проведения мероприятия полицейские выявляют и пресекают противоправные посягательства в отношении детей, устанавливают лица жестоко обращающихся с детьми, а также выявляют случаи вовлечения подростков в совершение антиобщественных действий. Также стражи порядка посещают состоящие на учете ПДН семьи и несовершеннолетних для проведения разъяснительной работы с подростками и их родителями об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.

В ходе рейда полицейские посетили семью, в которой проживает школьник. Мать ребенка постоянно пьет.

«В ходе рейда инспектором по делам несовершеннолетних на женщину составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ей грозит штраф до 500 рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Горе-мамаше стоит наконец-то сделать вывод из создавшейся ситуации и взяться за ум. Ведь штрафом дело может не ограничиться.

Сотрудники полиции призывают обращаться к ним за помощью, если вам стали известны факты правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестокого обращения с ними. Заявления принимаются круглосуточно.

Автор: Инна Шемаева
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  • +7 919- 403 -53 -05

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В Челябинске демонтировали киоски Денисенко возле памятника Курчатову

01.06.2021 10:11

ЧЦЗ поддержал первый благотворительный фестиваль детского творчества «Энергия добра»

01.06.2021 10:09

С доступом к услугам класса 5G: МегаФон тестирует технологию DSS

01.06.2021 10:07

ММК представит высокопрочные стали на престижной международной выставке в Новокузнецке

01.06.2021 10:06

Текслеру направили перечень потенциально опасных школьных маршрутов

01.06.2021 10:01

Кадровые изменения в структуре правительства Челябинской области

01.06.2021 09:25

Отмечаем день защиты детей и встречаем лето!

31.05.2021 19:37

Студенческие отряды Челябинской области начинают трудовое лето

31.05.2021 19:27

Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта

31.05.2021 18:02

Жительница Алтырки – Текслеру: В деревне, где живут пенсионеры и женщины с маленькими детьми, воды нет совсем

31.05.2021 17:31

Мэрия Челябинска обнародовала список запрещенных для купания мест

31.05.2021 17:22

Анонсы событий и мероприятий на первое июня

31.05.2021 17:21

Первый день лета будет с ночными заморозками

31.05.2021 17:20

«Лолита» вызвала ажиотаж в челябинском mini театре

31.05.2021 17:06

Объемы работ завышены: на стадионе «Центральный» в Челябинске провели техэкспертизу

31.05.2021 16:50

Ринат Кучитаров успокоил челябинцев: Никто новый асфальт на Комсомольском проспекте не снимал

31.05.2021 16:30

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха

31.05.2021 16:28

Челябинец грозился зарубить топором бывшую жену

31.05.2021 16:16

Талисман ЧЦЗ отметил 13-летие и стал хорошо известен в мире

31.05.2021 16:10

Депутаты ЗСО отметили премией за развитие бизнеса представителей ЮУТПП

31.05.2021 16:05

В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса

31.05.2021 15:50

Дети Челябинска под защитой полицейских

31.05.2021 15:43

В челябинском карьере едва не утонула женщина

31.05.2021 15:38

Арестован бомж, изнасиловавший 13-летнюю девочку из Сатки

31.05.2021 15:32

Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 142 миллиардов рублей

31.05.2021 15:15

В Челябинской области спасатели искали туриста, пока тот отдыхал дома

31.05.2021 15:14

Где в Челябинске можно отпраздновать День защиты детей

31.05.2021 15:12

Челябэнерго подключили к электросетям радиотелевизионную станцию в Южноуральске

31.05.2021 15:05

В больницы Челябинска поступили сообщения о заминировании

31.05.2021 15:04

В Челябинской области начались проверки аттракционов

31.05.2021 15:03

Златоустовские ватерполистки приняли участие во Всероссийском велопараде

31.05.2021 14:58

Ильменский фестиваль соберет любителей бардовской песни в 45-ый раз

31.05.2021 14:58

Новое происшествие на водоводе в Коркинском районе

31.05.2021 14:57

В Историческом музее Южного Урала открывается выставка «Детство без компьютера»

31.05.2021 14:56

Премьера спектакля La Loba в Историческом музее прошла при аншлаге

31.05.2021 14:55

В Челябинске открыт кабинет бесплатной психологической помощи для онкобольных людей

31.05.2021 14:54

Миасская свалка в переулке стала «звездой соцсетей»

31.05.2021 14:38

Аудиторы КСП приехали с проверкой в мэрию Бакала

31.05.2021 14:32

В рамках поддержки ЕГЭ: челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до двух тысяч звонков в день

31.05.2021 14:12

Пенсионеру из Челябинска назначили шесть лет «строгача» за покушение на убийство молодой жены

31.05.2021 13:43

Первого июня стартует «МЕТРОШКА», в гости ждут «Трактор»

31.05.2021 13:05

Челябинский велосипедист ответит в суде за переломы ног у ребенка

31.05.2021 13:00

Страсти по туалетам: челябинцы активно обсуждают тему дефицита общественных сортиров

31.05.2021 12:39

В Челябинске нашли труп бешеной лисы

31.05.2021 12:08

Власти Челябинска и области выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова

31.05.2021 12:00

В Каслинском районе бездомная беременная собака упала в глубокий колодец и родила в нем щенков

31.05.2021 11:22

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи

31.05.2021 11:20

Саммит металлургов: ММК рассказал о своих достижениях в сфере устойчивого развития

31.05.2021 11:16

Челябинск окутал удушающий туман

31.05.2021 10:55

Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК

31.05.2021 10:46

В Заксобрании вручили премии за поддержку предпринимательства. Среди награжденных – директор по рекламе «УПИ»

31.05.2021 10:43

На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град

31.05.2021 10:38

В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков

31.05.2021 10:36

Ушел из жизни известный челябинский фотограф Вячеслав Шишкоедов

31.05.2021 10:13

ММК и Национальное объединение строителей заключили соглашение

31.05.2021 10:05

В понедельник стартует ЕГЭ

31.05.2021 09:57

В понедельник в Челябинской области дожди и грозы

30.05.2021 20:52

Спасатели завершили поиски утонувшего в поселке Лазурный юноши

30.05.2021 20:38

В Челябинской области водитель большегруза уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

30.05.2021 02:00

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая

29.05.2021 20:45

С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет

29.05.2021 20:23

Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу

29.05.2021 19:42

Найти дом для Маршала: в Коркино спасли собаку-инвалида, хозяева которой сгорели заживо

29.05.2021 19:09

Внимание, потеряшка! Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки

29.05.2021 14:41

Текущий год будет менее богат на затмения и фатальные события, чем прошедший

29.05.2021 14:28

Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности

29.05.2021 14:23

В Челябинской области продвинули бизнес из «ЛуКошКа»

29.05.2021 14:02

Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы

29.05.2021 13:51

Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате

29.05.2021 13:49

Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев

29.05.2021 13:39

Магнитогорские полицейские по-спортивному почтили память погибшего в Чечне коллеги

29.05.2021 13:29

В Копейске в ДТП с тремя автомобилями погиб человек и трое пострадали

29.05.2021 13:09

Одна из лучших гособвинителей России работает в прокуратуре Челябинской области

28.05.2021 18:27

Текслер: Приезжайте в Челябинскую область, у нас очень гостеприимный и красивый регион

28.05.2021 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая

28.05.2021 17:19

В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке

28.05.2021 16:55

На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных

28.05.2021 16:54

Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства

28.05.2021 16:52

НМУ в Карабаше продлены на все выходные

28.05.2021 16:33

Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов

28.05.2021 16:31

Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его

28.05.2021 16:12

Выходные в Челябинской области будут жаркими и с грозами

28.05.2021 15:53

В Советском районе Челябинска в заброшенный колодец упала бездомная собака

28.05.2021 15:34

Тренировочная квартира: в Челябинской области стартует уникальный проект помощи людям с особенностями

28.05.2021 15:32

Легендарный чемпион ММА «завис» на шлагбауме в Челябинске

28.05.2021 15:25

Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции

28.05.2021 14:53

Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов