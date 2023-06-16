Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон

В Челябинске частный пансионат для престарелых «Времена года» в Ленинском районе работает с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Также учреждения нарушает закон, не соблюдая должным образом требования пожарной безопасности.

К такому выводу пришли проверяющие – районная прокуратура и специалисты минсоца региона.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, «Времена года» принимают на работу людей без медосмотра (!), работают при отсутствии на территории контейнеров для сбора и хранения отходов. В помещениях, где живут пожилые люди, нет приборов по обеззараживанию воздуха, постельные принадлежности жильцов не дезинфицируют, хотя должны это делать.

«Кроме того, для отделки (облицовки) наружных стен здания применены материалы со свойствами горючести», - отметила Наталья Мамаева.

Руководителю пансионата внесено представление, результаты которого поставлены надзорным ведомством на контроль: условия пребывания престарелых челябинцев во «Временах года» должны быть безопасными.