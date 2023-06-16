16.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Доватора
16.06.2023
Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы
16.06.2023
Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон
16.06.2023
Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»
16.06.2023
Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»
16.06.2023
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон
07.06.2023
Фекальным «озером» деревни Ильино заинтересовалась прокуратура
07.06.2023
Прокуратура сообщила о частичной ликвидации несанкционированной свалки у Долгодеревенского
06.06.2023
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
05.06.2023
Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023