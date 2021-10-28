Нерадивая мать, муж которой облил кипятком ее двухлетнего сына, отправилась за решетку

Жительницу Сосновского района (Челябинская область), маленького ребенка которой сожитель облил кипятком у нее на глазах, отправили в исправительную колонию общего режима на два года: суд наказал нерадивую мать за неисполнение родительских обязанностей и оставление сына в опасности.

Напомним, 25 мая 2021 года обвиняемая, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения вместе со своими малолетними детьми, услышав крики, прошла на кухню, где обнаружила, как ее также нетрезвый супруг умышленно вылил кипяток из чайника на ребенка, причинив мальчику термические ожоги на около 23-х процентах поверхности тела.

Малыша можно было спасти, но взрослые не обратились за помощью к медикам. Через несколько дней ребенок скончался. Все это время мать и отчим малыша распивали дома спиртные напитки.

Также установлено, что причиной страшной смерти мальчика стало желание его отчима получать пособие по инвалидности ребенка. Мужчина (имеющий пять судимостей) постоянно бил двухлетнего пасынка, а потом решился на кардинальные меры.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, также установлено, что женщина, проживая с двумя малолетними детьми, допускала жестокое обращение с ними, оставляла детей дома без присмотра, не обеспечивала полноценным питанием, содержала квартиру в антисанитарном состоянии, распивала с спиртные напитки, игнорировала медицинские указания о прохождении возрастной медицинской комиссии годовалого сына, который имел недобор в весе, не соответствовал своему возрасту и отставал в физическом развитии.

Уголовное дело в отношении супруга нерадивой матери, обвиняемого в убийстве ребенка, в настоящее время расследуется следственными органами СУ СКР по Челябинской области.