Облсуд оставил гендиректора «Челябинского авиапредприятия» под домашним арестом

Челябинский областной суд оставил генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова под домашним арестом.

Напомним, Осипов был задержан третьего марта текущего года сотрудниками ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по части третьей статьи 159.5 УК РФ.

Сегодня, 21-го июля, областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Андрея Осипова и оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 25-го июня, которым Осипову был продлен срок домашнего ареста на один месяц (а всего - до четырех месяцев 28 суток), то есть до первого августа текущего года.

«Апелляционную жалобу направил адвокат Осипова. Защитник просил отменить постановление, вынесенное судом первой инстанции», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Андрей Осипов возглавил международный аэропорт имени Курчатова Челябинска в ноябре 2019-го года, до этого он руководил воздушной гаванью Мурманска.