«Обналичников» из Челябинска, заработавших 11 миллионов рублей, оставили на свободе

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей, которые признаны виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что подсудимые, используя специально зарегистрированные для юридические лица, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли банковскую деятельность (банковские операции), сопряженную с извлечением дохода в сумме около 11 миллионов рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, один из соучастников производил выдачу наличных денежных средств «клиентам» с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее пяти процентов от перечисленной суммы денежных средств, осуществляя кассовое обслуживание.

Другие искали людей, которые за денежное вознаграждение готовы были стать «номинальными» директорами организаций, сопровождали их в налоговые органы и в банковские организации, получали в банковских учреждениях наличные денежные средства.

С учетом позиции государственного обвинителя организатору назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, двоим соучастникам каждому в виде трех лет лишения свободы условно.