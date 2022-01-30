Общественники из рыбацкого комитета попались на незаконной рыбалке на Увильдах

В Челябинской области – скандал: минэкологии региона обвинило представителей общественной организации «Рыбацкий комитет» в незаконной рыбалке, заявив, что виновные будут привлечены к ответственности за ловлю рыбы с нарушением природоохранного законодательства.

Данный факт был выявлен сотрудниками ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», которые в субботу, 29-го января, проводили рейд на озере Увильды (водоем является памятником природы регионального значения). Напротив базы отдыха «Янтарь» представители ведомства заметили две рыбацкие палатки, между которыми находился мотобуксировщик – так называемая «мотособака».

«На просьбу представить документы, подтверждающие личность, а также на право владения и управления транспортным средством хозяева палаток показали удостоверения членов общественной организации «Рыбацкий комитет», пытаясь тем самым обосновать правомерность своих действий», - сообщили в минэкологии. - Следует напомнить, что использовать технику с двигателями внутреннего сгорания на территориях, имеющих официальный статус памятника природы, категорически запрещено».

В министерстве заявили, что виновные будут наказаны.