30.01.2022
Общественники из рыбацкого комитета попались на незаконной рыбалке на Увильдах
28.01.2022
В Челябинской области число случаев омикрона за два дня выросло почти на треть
28.01.2022
В Кировской области задержан челябинец, находящийся в федеральном розыске
28.01.2022
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с гибелью ребенка в Южноуральске
28.01.2022
Директор ЧЮКа получил представление от прокуратуры за порочащие честь мундира танцы студенток
28.01.2022
Белавкин до лета останется под стражей
Общественники из рыбацкого комитета попались на незаконной рыбалке на Увильдах
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022