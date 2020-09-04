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Ничему жизнь не учит

Очередная челябинка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

Происшествия
Сегодня, 10:48
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Автор: 
Инна Шемаева

Жительница Челябинска поддалась на уловки мошенников, которые представились сотрудниками банка и сообщили ей, что с ее счета неизвестные пытаются похитить ее деньги. Чтобы сберечь свои кровные, она перевела на счета аферистов почти полтора миллиона рублей.

В отдел полиции Металлургического района Челябинска обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он обратился к ней по имени и отчеству, поэтому никаких подозрений, что это мошенник у женщины не возникло. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее банковским счетам, и для предотвращения хищения денежных средств, ей необходимо проследовать к определенному банкомату, снять со счета имеющиеся сбережения и перевести их на указанный им счет.

«В последствии, по указанию злоумышленника, потерпевшая произвела еще несколько денежных переводов на определенные расчетные счета и абонентские номера. Кроме того, потерпевшая сообщила мошенникам реквизиты банковской карты и секретные коды из SMS-сообщений. После чего, со счета женщины, были списаны денежные средства в сумме около 450 000 рублей. В итоге, мошенники обманным путем похитили у потерпевшей денежные средства в сумме свыше 1,3 миллиона рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои денежные средства по указанию незнакомцев, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству», - говорит заместитель начальника Управления МВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

Если вам поступил звонок от неизвестных с подобным предложением, завершите разговор. В случае сомнений в сохранности ваших сбережений перезвоните по телефонным номерам, указанным на ваших банковских карточках или прописанных в договорах, а также можете обратиться непосредственно в финансово-кредитную организацию.

Добавим, что за последнюю неделю жители региона перевели аферистам порядка 12 миллионов рублей.

В случае совершения в отношении вас подобного преступления, необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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