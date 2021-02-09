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Один из начальников ЮУЖД майнил крипту на рабочем месте

В Челябинске начальник одного из структурных подразделений железной дороги, в служебных помещениях оборудовал майнинг ферму. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области установили и задержали начальника одного из структурных подразделений Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД», который в двух служебных помещениях, подконтрольных ему, разместил майнинговое оборудование.

«Оперуполномоченные установили, что 39-летний мужчина путем незаконного подключения к электросети установил в подсобных помещениях Челябинской дирекции связи оборудование для функционирования майнинг фермы, которая работала за счет потребления электроэнергии железнодорожного предприятия», - рассказала сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Ущерб, причиненный железной дороге, превысил 190 тысяч рублей в размере стоимости потребленной компьютерным оборудованием электроэнергии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Майнинг-ферма, простыми словами, это пространство или складское помещение, специально оборудованное для майнинга криптовалют. Фермой для майнинга криптовалют может служить цокольный этаж дома с размещенными на нем двумя устройствами ASIC или же складское помещение с десятками компьютеров с ЦПУ и устройствами ASIC. Майнинг-фермы – это мощные источники электропитания, огромные системы охлаждения оборудования, а также персонал, который всем этим управляет.

Майнинг – это процесс верификации транзакций с целью добавления их в публичный реестр, известный как блокчейн. Транзакции добавляются блоками. Для верификации транзакции с биткоинами требуется лишь наличие компьютера, подключенного к сети интернет, и компьютерная программа для связи с блокчейн.

Оснащение фермы для майнинга биткоинов потребляет много электроэнергии. Одно лишь ASIC устройство каждый месяц может расходовать электроэнергию на сумму свыше 150 долларов.

Добавим, к концу 2020 году один биткоин оценивался почти в 20 тысяч долларов.