Охраннику убившему инструктора по дайвингу предъявлено обвинение

В Карабаше (Челябинская область) охраннику базы отдыха предъявлено обвинение в совершении убийства инструктора по дайвингу. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ночью 11 октября на территории одной из баз отдыха Карабашского городского округа обвиняемый в ходе совместного распития спиртного и возникшего бытового конфликта, нанес ножевые ранения инструктору по дайвингу, который проживал на базе. Затем, желая избавиться от тела потерпевшего, он сокрыл его в озере Увильды, после чего скрылся.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, позднее, обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов в населенном пункте Аргаяшского района.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.