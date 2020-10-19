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Охраннику убившему инструктора по дайвингу предъявлено обвинение

Происшествия
Сегодня, 13:13
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В Карабаше (Челябинская область) охраннику базы отдыха предъявлено обвинение в совершении убийства инструктора по дайвингу. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ночью 11 октября на территории одной из баз отдыха Карабашского городского округа обвиняемый в ходе совместного распития спиртного и возникшего бытового конфликта, нанес ножевые ранения инструктору по дайвингу, который проживал на базе. Затем, желая избавиться от тела потерпевшего, он сокрыл его в озере Увильды, после чего скрылся.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, позднее, обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов в населенном пункте Аргаяшского района.

 По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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