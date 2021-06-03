Оперативнику из Челябинска, который сбывал наркотики заключенным, скостили срок

Челябинский областной суд сегодня, третьего июня, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции «Калининский» Наиля Курманова. Он отбывает срок за сбыт наркотиков заключенным и превышение должностных полномочий.

Поделиться

Приговором Калининского районного суда от 12 февраля 2021 года экс-полицейскому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять с половиной лет с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского областного суда, приговор обжаловали сам осужденный и его защитники, которые настаивали в том числе на вынесении оправдательного приговора.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда изменила приговор, снизив срок основного и дополнительного наказания на один месяц, то есть за решеткой Курманов проведет десять лет и пять месяцев. Занимать определенные должности он не сможет в течение четырех лет 11-ти месяцев.

Напомним, по версии следствия Наиль Курманов, являясь старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску, с целью повышения служебных показателей раскрываемости преступлений сбывал обвиняемым, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, наркотики и психотропные вещества за написание ими явок с повинной по уголовным делам о нераскрытых преступлениях. Последний эпизод был зафиксирован 15 июля 2015 года.

Друзья и родственники Курманова, а также некоторые коллеги не верили в его причастность к преступлению и устраивали митинги, один из которых прошел 16 декабря 2017 года на Алом Поле. Защитники опера считали, что мужчину подставили преступники, чтобы просто отомстить полицейскому за арест.

Посадили экс-полицейского не сразу. Решение первого суда, который приговорил опера к 11-ти с половиной годам колонии, обжаловали адвокаты. Решение второго, по которому он был оправдан, – прокурор.

Позже Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Наиля Курманова, отменил приговор Калининского районного суда Челябинска от первого июня 2018 года, которым он был признан виновным только в превышении должностных полномочий (тогда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года семь месяцев в колонии-поселении).

Этим же приговором Курманов оправдан по обвинению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере - в связи с непричастностью к данному преступлению.

Потом был третий суд, решением которого Курманов также был оправдан. А вот четвертый суд отправил стража порядка в колонию на десять с половиной лет.