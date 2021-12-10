10.12.2021
В Челябинске расследуют убийство в камере СИЗО обвиняемого в педофилии
10.12.2021
Волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода получил награду от полпреда УрФО
10.12.2021
SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
10.12.2021
Работники АЗ «УРАЛ» стали победителями премии «Признание»
10.12.2021
В Челябинской области за сутки зарегистрировано 623 заболевших ковидом, умерло 30
10.12.2021
Челябинский парк имени Гагарина сообщил об открытии катка
Остается в СИЗО: Челябинский облсуд отказался смягчить меру пресечения Ивану Белавкину
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021