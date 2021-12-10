Остается в СИЗО: Челябинский облсуд отказался смягчить меру пресечения Ивану Белавкину

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина касательно замены действующей в отношении него меры пресечения, избранной 25-го ноября текущего года Центральным районным судом Челябинска.

Напомним, Белавкин по решению райсуда будет находиться под стражей до второго февраля 2022-го года находиться под стражей.

Сегодня, десятого декабря, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Ивана Белавкина, оставил постановление Центрального районного суда без изменения.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила изменить действующую в отношении первого замминистра меру пресечения в виде заключения под стражу на иную более мягкую», - сообщили в пресс-службе облсуда, напомним, что органами предварительного следствия Белавкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2020-го по март 2021-го года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации при выполнении муниципального контракта.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Задержан Иван Белавкин был третьего июня этого года.