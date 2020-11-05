Осужден квартет челябинцев, ограбивших в балаклавах салон сотовой связи

Ленинским районным судом Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении четверых местных жителей, один из которых является несовершеннолетним. Они признаны виновными в грабеже, совершенному по предварительному сговору. Три грабителя остались на свободе.

Четверо парней были осуждены за то, что совершили ограбление салона сотовой связи «Связной», расположенного по улице Гагарина, 16.

План ограбления ими был разработан заранее, роли четко распределены. Двое из преступников в момент ограбления находились в автомобиле рядом со «Связным», а двое других, закрыв лица балаклавами, зашли в салон, разбили молотком стеклянные витрины и похитили сотовые телефоны на сумму около 755 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, при выходе из салона связи с похищенным грабители бросились к ожидающему их автомобилю, однако в это время рядом с ним припарковался другой – сотрудников полиции.

Парни бросили награбленное и скрылись в гаражах.

Судом троим виновным назначено наказание полутора до двух с половиной лет лишения свободы условно. Четвертому соучастнику с учетом совершения преступления в период отбытия условного наказания по предыдущему приговору назначено наказание в виде трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.