Осуждена местная жительница, которой полицейский «сливал» данные абонентов сотовой связи

Калининский районный суд Челябинска оштрафовал сотрудницу АО «Русская телефонная компания» за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну ПАО «МТС». Данные ей предоставлял сотрудник полиции Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в процессе работы по линии борьбы с компьютерными преступлениями, которые подразумевают нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений абонентов связи, извлечение персональных данных граждан России из различных баз данных, неправомерный доступ к компьютерной информации об абонентах операторов связи.



В Курчатовским и Калининским районными судами Челябинска осуждена местная жительница за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений организатор одного из детективных агентств и менеджеры салона мобильной связи.

За злоупотребление полномочиями, выраженное в извлечении персональных данных граждан России из баз данных ГУ МВД России осужден бывший сотрудник правоохранительных органов. Правобережным районным судом Магнитогорска применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за разглашение коммерческой тайны и неправомерный доступ к компьютерной информации об абонентах оператора связи начальник одного из офисов продаж. В феврале 2021 года в результате пресечения УФСБ преступной деятельности сотрудников салонов связи в Челябинске СУ СК России по Челябинской области возбуждено четыре уголовных дела.