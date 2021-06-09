Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» Гирь снова пытался выйти по УДО

Копейский городской суд (Челябинская область) сегодня, девятого июня, отказал в удовлетворении ходатайства осужденного Александра Гиря, являвшегося одним из организаторов «побоища» на рок-фестивале «Торнадо», о замене наказания в виде лишения свободы ограничением свободы либо исправительными работами.

Осужденный отбывает наказание в ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области (обвинительный приговор ему был вынесен 15 сентября 2018 года), выйти на свободу он должен в июле 2023 года (суд приговорил его к шести годам лишения свободы).

Не согласившись с заявленным ходатайством осужденного и мнением администрации, поддержавшим ходатайство Гиря, прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания не являлось стабильным, им допущено нарушение установленного порядка отбывания наказания.

«Также по результатам психологического исследования сделан вывод о наличии вероятности повторного совершения им противоправных действий. Изложенные обстоятельства не позволили сделать объективный вывод о его исправлении и в совокупности с данными о личности осужденного не создали предусмотренные законом основания для принятия положительного решения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд, посчитав обоснованными доводы прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Кстати, это уже четвертая попытка осужденного выйти условно-досрочно. Первый раз он подавал ходатайство 29 октября 2019 года, второй раз - в октябре 2020 года, затем - в апреле 2021 года.

Напомним, Александр Гирь признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация массовых беспорядков» и «Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе. События происходили в августе 2010 года.

Гирь с подельниками организовал массовые беспорядки при проведении рок-фестиваля «Торнадо» в городе Миассе, в ходе которых пострадали более 30 посетителей мероприятия. Причиной послужил возникший накануне конфликт между любителями рок-музыки с одной стороны и владельцем точки питания Назаряном и Гирем - с другой. После этого Гирь и еще четверо соучастников в период проведения мероприятия организовали массовые беспорядки, также вызванные ненавистью к представителям молодёжных объединений, образующих социальную группу неформального типа. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты.