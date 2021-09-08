Осуждены фанаты объединения «Т-34» из Челябинска

Вынесен приговор в отношении двух фанатов объединения «Т-34» из Челябинска. Это было нападение на группу поддержки футбольной команды «Амкар Пермь». Они оштрафованы.

Случай неадекватного поведения спортивных болельщиков произошел в 2018 году.

Напомним, болельщики пермского футбольного клуба «Амкар» стали жертвой нападения фанатов конкурирующих клубов.

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На Южный Урал пермяки приехали для поддержки родной команды в матчах, которые проходили в Челябинске, Магнитогорске и Коркино. Нападавшие, которые как выяснилось были представителями объединения «Т-34» вытаскивали людей из салона и избивали по одному. По неофициальным данным, в результате нападения пострадали 25 человек.

Учитывая количество избитых, место совершения преступления - оживленная автотрасса, предварительный сговор и другие факторы, обвиняемым грозит не менее восьми-девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Это должно послужить примером другим подобным хулиганам, желающим нарушать общественный порядок.

Кроме того, на стадионах страны иногда наблюдаются примеры использования фанатского ресурса политизированными и криминализированными структурами, в том числе в период подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Одним из наиболее радикальных примеров можно назвать экстремистские баннеры, на матче 15-го тура премьер-лиги «Локомотив» - «Динамо», когда экстремистские лозунги, направленные на превосходство одной расы над остальными, стали поводом для драки с полицией. Подобные выходки портят общий спортивный праздник. За ними стоят отдельные радикалы-заводилы. Именно они подают сигналы остальным участникам противоправных действий и заранее готовят непотребные материалы. Их нельзя допускать на стадионы, нужно лишать права посещения спортивных мероприятий пожизненно

Судом фанаты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК России, и приговорены к судебному штрафу в размере пять рублей каждый.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Челябинской области.