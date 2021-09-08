08.09.2021
Треть миллиона рублей лишился работодатель из Челябинска, взяв на работу бывшего уголовника
08.09.2021
В Златоусте раскрыто мошенничество с лизингом
08.09.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом более 8,3 тысячи жителей
08.09.2021
В Челябинске при проведении коммунальных работ трактор провалился под землю
08.09.2021
Асфальт вместо грунта: власти подарили челябинцам из «Академ Riverside» долгожданный тротуар
08.09.2021
Исторический музей презентует воспоминания Анны Неаполитановой о Челябинске начала XX века
Осуждены фанаты объединения «Т-34» из Челябинска
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021