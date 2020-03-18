Овцы подвели цыганок-мошенниц из Аши

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны три мошенницы из Аши (Челябинская область), которые обманули местную жительницу при покупке овец через Интернет. Стражи порядка ищут возможных пострадавших от рук аферисток.

Три цыганки в сети Интернет на сайте объявлений «Авито» находили предложения о продаже животных. После чего, звонили продавцам и убеждали их, что купят животных. Свои гарантии подкрепляли переводом «денежного задатка» на банковскую карту продавца, но для этого последнему необходимо было проследовать к банкомату и провести ряд действий с картой, что потерпевшие и делали. В результате манипуляций, проведенных у банкомата, «покупательницы» подключались к мобильному банку своей жертвы перечисляя денежные средства на свой счет, после чего переставали выходить на связь. Так, в Аше потерпевшая лишилась более 17 тысяч рублей при продаже овец.

"Звонки из незаконного «колл-центра» поступали не только жителям Челябинской области, но и других субъектов Российской Федерации. По месту пребывания задержанных, полицейскими изъяты сотовые телефоны, большое количество сим-карт и банковских карт различных кредитных организаций, а также денежные средства. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество".

«Сотрудники полиции напоминают, что никогда и никому не следует переводить свои денежные средства за неизвестные услуги. Необходимо всегда помнить, что представители банковских организаций не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести денежные средства на какие-либо банковские счета», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют южноуральцам провести профилактические беседы со своими пожилыми родственниками о подобном виде мошенничества и действиях в случае, если звонящие представляются сотрудниками банка, социальными работниками, представителями коммунальных служб либо муниципальных органов.

Южноуральские полицейские напоминают, что «телефонные» мошенники часто представляются сотрудниками банка, социальными работниками, представителями муниципальных служб либо работниками иных организаций. В разговоре они попросят предоставить коды и пароли из СМС-уведомлений, данные от входа в банковские онлайн-системы либо предложат какую-либо помощь при совершении финансовых операций, предоставив вам ссылку на скачивание вирусной программы либо приложения в целях установки на персональный компьютер, либо мобильный телефон. Такие программы направлены на кражу информации, необходимой для доступа к Вашим денежным средствам. Не передавайте содержимые в СМС-сообщениях сведения незнакомым людям и не соглашайтесь на предоставление им удаленного доступа к вашим электронным устройствам.

«Мошенники обладают психологическими приемами введения в заблуждение, либо обладают информацией о потерпевшем и его близких. Аналогичные случаи мошенничества встречаются и в сети Интернет, но сообщение о помощи передается посредством сообщения в социальной сети с ложной страницы родственника. При сомнении в правдивости полученной информации следует перезвонить близким от имени кого пришло сообщение, позвонить в банк по указанному на карте, либо в договоре телефону, посетить ближайшее отделение банка», - сообщают в региональном полицейском главке.

Следует также помнить, что банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента её номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок её действия, а тем более пин-код, если собеседник пытается получить от вас такую информацию, либо просит сообщить коды которые пришли на Ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области