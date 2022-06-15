Пассажирские поезда «застряли» в Челябинской области из-за отсутствия электричества

В Челябинской области проводится проверка по факту аварийного отключения напряжения в контактной сети на станции Бердяуш, в результате чего случилась задержка двух пассажирских поездов.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, электричество пропало около половины четвертого утра. Как следствие, поезд сообщением «Москва – Челябинск» задержался на час 39 минут, поезд «Уфа – Новый Уренгой» - на один час. Движение, по данным ведомства, было восстановлено в 04:40.

После случившегося Златоустовская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

При этом в пресс-службе ЮУЖД уточнили, что по причине отключения электроэнергии задержались три пассажирских поезда: №129 «Красноярск – Анапа» - на один час 29 минут; №289 – «Екатеринбург – Анапа» - на один час 24 мин; №14 «Москва – Челябинск» прибыл на станцию Челябинск с опозданием на один час 13 мин.

«Приносим пассажирам извинения за доставленное неудобство. Диспетчерский аппарат ОАО «РЖД» принимает все меры для ввода поездов в график движения», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, информацию о движении поездов онлайн можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов», а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный.