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Педофил из Еманжелинска, жертвами которого стали два маленьких сына, заявил об оговоре

Происшествия
Сегодня, 15:38
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Педофил из Еманжелинска (Челябинская область), жертвами которого стали двое маленьких сыновей и еще двое детей, заявил, что они его оговорили, и попросился на свободу.

Законность приговора в отношении осужденного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних отстояла прокуратура.

Приговором Еманжелинского городского суда 48-летний местный житель осужден к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Судом установлено, что осужденный в период 2009-2010 годов неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего сына. Кроме того, он осужден за неоднократные развратные действия в отношении второго малолетнего сына и двоих несовершеннолетних в марте и сентябре 2010 года, а также в мае 2015 года», - сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

В ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения осужденный вину не признал, ссылаясь на оговор потерпевших. В апелляционных жалобах просил приговор отменить и его оправдать.

С учетом позиции государственного обвинителя апелляционная инстанция Челябинского областного приговор в части квалификации и наказания оставила без изменения

 

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