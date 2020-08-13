Пенсионерка из Магнитогорска лишилась 400 тысяч рублей, решив заработать на курсах валют

79-летняя жительница Магнитогорска (Челябинская область) «повелась» на уловки мошенников и решила подзаработать на смене курса валют. Поиском аферистов теперь занимается полиция.

В отдел полиции «Орджоникидзевский» обратилась 76-летняя жительница нашего города, которая сообщила, что ей позвонили неизвестные и представившись «сотрудниками финансовой компании» предложили заработать денежные средства на курсах валют.

«Для этого неизвестные предложили пенсионерке установить на телефон несколько программ удаленного доступа и продиктовать коды, которые приходили ей в смс сообщениях. Потерпевшая сделала все. как говорили неизвестные и подтвердила перевод своих денежных средств в размере 394 000 рублей. После того как денежные средства были переведены, неизвестные перестали выходить на связь», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Несмотря на все предупреждения полицейских. По данным регионального полицейского главка, за семь месяцев текущего года было зафиксировано порядка пяти тысяч случаев мошенничества, из них раскрыто около 1500.

Помните о том, что разглашать персональные данные посторонним лицам нельзя. Если по телефону незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из смс-сообщений, он – мошенник, немедленно прекратите с ним общение и обратитесь в полицию.