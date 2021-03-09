Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне

Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам три миллиона рублей

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) пострадала от действий мошенников, поверив, что ей позвонили сотрудники банка. При этом аферисты запретили ей к кому-либо обращаться, напугав тем, что идет проверка утечки информации.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска обратилась 75-летняя жительница города. Она рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники банка, которые сообщили о попытках несанкционированного списания денежных средств с банковской карты женщины.

«В ходе длительного общения по телефону женщине внушили тревогу за ее сбережения. Выяснив, что у пожилой женщины имеются еще вклады, ее убедили обналичить их и перевести денежные средства на «безопасные» счета. Для проведения необходимых действий мошенники обеспечили потерпевшую транспортом для удобства передвижения по городу. В результате всех манипуляций пожилая женщина лишилась более трех миллионов рублей, которые долгое время копила», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В ходе общения мошенники запретили ей к кому-либо обращаться, пояснив, что идет проверка утечки информации. После того как солидная сумма была переведена неизвестным, злоумышленники перестали выходить на связь. Заявительница поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают, что следует обдуманно и взвешенно принимать решения о перечислении денежных средств. Сотрудники служб безопасности банков не осуществляют телефонных звонков с предложениями о переводе денег на резервные или безопасные счета. При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимости перечисления накоплений на сторонние счета и оформления кредита следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.