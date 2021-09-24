Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате

Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя, который на электросамокате сбил пенсионерку. После наезда ее парализовало.

Установлено, что мае 2021 года молодой человек на электросамокате, взятым в аренду, ехал с пассажиром по тротуару вдоль улицы Гагарина.

«В ходе движения он утратил контроль над управляемым им самокатом, в связи с чем, не обеспечив безопасность движения, совершил наезд на идущею впереди 65-летнюю женщину, которая в результате наезда потеряла равновесие и упала на тротуар, ударившись головой», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом ребра. В настоящее время она не помнит всю свою жизнь до момента травмы, частично парализована.

Прокурором в защиту интересов потерпевшей предъявлен иск о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.