Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама Реклама
Челябинск
Магнитогорск
Миасс
Златоуст
Южноуральск
Трехгорный
Копейск
Коркино
Карталы
Чебаркуль
Троицк
Еманжелинск
Карабаш
Снежинск
Сатка
Пласт
Озерск
Кыштым
Верхний Уфалей
Касли
Усть-Катав

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Чесма Челябинской области торжественно открыли памятник генерал-полковнику службы внешней
24.09.2021

В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
>В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрировано 370 новых случаев коронавирусной инф
Коронавирус
Коронавирус
24.09.2021

В Челябинской области число случаев ковида превысило 95 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Областное правительство в целях ликвидации очага птичьего гриппа распорядилось изъять пернатых об
24.09.2021

Областное правительство постановило изъять пернатых обитателей челябинского зоопарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по состоянию на девять часов утра пятницы, 24 сентября, обеспечены теплом 9
ЖКХ
ЖКХ
24.09.2021

В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Давным-давно жила на свете прекрасная башкирская девушка Амина, которая пленила и молодого охотни
24.09.2021

Какие тайны скрывает Зюраткуль
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию на общероссийской выставке в Казани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

Челиндбанк будет предоставлять льготные кредиты на цифровизацию и автоматизацию
Происшествия
24.09.2021 11:20

Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате

Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя, который на электросамокате сбил пенсионерку. После наезда ее парализовало.  

Установлено, что мае 2021 года молодой человек на электросамокате, взятым в аренду, ехал с пассажиром по тротуару вдоль улицы Гагарина.

«В ходе движения он утратил контроль над управляемым им самокатом, в связи с чем, не обеспечив безопасность движения, совершил наезд на идущею впереди 65-летнюю женщину, которая в результате наезда потеряла равновесие и упала на тротуар, ударившись головой», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом ребра. В настоящее время она не помнит всю свою жизнь до момента травмы, частично парализована.

Прокурором в защиту интересов потерпевшей предъявлен иск о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Чесма Челябинской области торжественно открыли памятник генерал-полковнику службы внешней
24.09.2021

В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
>В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрировано 370 новых случаев коронавирусной инф
Коронавирус
Коронавирус
24.09.2021

В Челябинской области число случаев ковида превысило 95 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Областное правительство в целях ликвидации очага птичьего гриппа распорядилось изъять пернатых об
24.09.2021

Областное правительство постановило изъять пернатых обитателей челябинского зоопарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по состоянию на девять часов утра пятницы, 24 сентября, обеспечены теплом 9
ЖКХ
ЖКХ
24.09.2021

В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Давным-давно жила на свете прекрасная башкирская девушка Амина, которая пленила и молодого охотни
24.09.2021

Какие тайны скрывает Зюраткуль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» завершила строительство се
Общество

Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды

23.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе Челябинска подходит к концу благоустройство нового сквера, расположенного на у
Общество

В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской

22.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Строительство тяговой подстанции в Центральном районе Челябинска не несет угрозы сохранности
Общество

Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков

21.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 сентября, православные отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы, установле
Общество

Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курсанты челябинского колледжа предпринимательства и отраслевых технологий в субботу, 18-го сентя
Общество

Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом

20.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Миндортранс Челябинской области прислушался к жалобам перевозчиков и раньше требуемого срока нача
Общество

В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков

17.09.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

24.09.2021 12:48

В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому

24.09.2021 12:30

В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика

24.09.2021 12:16

В Челябинской области число случаев ковида превысило 95 тысяч

24.09.2021 12:13

ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

24.09.2021 11:48

В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи

24.09.2021 11:37

Областное правительство постановило изъять пернатых обитателей челябинского зоопарка

24.09.2021 11:26

ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию на общероссийской выставке в Казани

24.09.2021 11:20

Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате

24.09.2021 10:50

В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы

24.09.2021 10:22

Какие тайны скрывает Зюраткуль

24.09.2021 10:16

Челиндбанк будет предоставлять льготные кредиты на цифровизацию и автоматизацию

24.09.2021 10:12

Челябинская таможня готова к труду и обороне

24.09.2021 09:57

Кредиты, поддержка и органы: о чем говорил челябинский бизнес на финансовом форуме

23.09.2021 22:04

В четверг произошла вспышка на Солнце, ставшая четвертой по силе в 2021 году

23.09.2021 21:33

Подарок для южноуральцев от рано ушедшего «бабьего» лета

23.09.2021 20:52

ММК продолжает ESG-трансформацию

23.09.2021 20:39

Инспекторы минэкологии задержали браконьеров за убийство косуль в Анненском заказнике

23.09.2021 18:50

В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

23.09.2021 18:05

ВТБ: жители УрФО вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»

23.09.2021 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября

23.09.2021 17:15

После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды

23.09.2021 15:47

Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом

23.09.2021 15:41

На Южном Урале стартовала традиционная Универсиада вузов

23.09.2021 15:39

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрываемых на карантин

23.09.2021 14:29

В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом

23.09.2021 14:28

В Челябинске полуторагодовалый малыш умер, предположительно глотнув ацетона

23.09.2021 14:17

Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно

23.09.2021 14:11

Челябинский театр кукол собирает мусор для экологической «Русалочки»

23.09.2021 13:27

На территориях присутствия РМК очистят берега семи водоёмов

23.09.2021 13:21

Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

23.09.2021 12:09

Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска

23.09.2021 12:07

В Копейске обнаружены две минометные мины

23.09.2021 11:35

В Челябинске аварийное здание может стать причиной аварий на трамвайных сетях

23.09.2021 11:15

В Челябинске после вмешательства прокуратуры коммунальщики закрыли люк

23.09.2021 10:49

В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом

23.09.2021 10:40

Ночной пожар в Челябинске унес жизнь мужчины

23.09.2021 10:28

Жители Челябинска жалуются на запах гари и ухудшение самочувствия

23.09.2021 10:21

Текслер: Каждая история спортсмена-паралимпийца — это история преодоления

23.09.2021 10:00

Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды

22.09.2021 22:52

В Челябинской области уточнят порядок установления пониженных налоговых ставок для предпринимателей

22.09.2021 21:02

В Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов

22.09.2021 18:27

В Челябинской области откорректируют закон «О земельных отношениях»

22.09.2021 18:09

НМУ в шести городах Челябинской области продлены еще на двое суток, в одном – на сутки

22.09.2021 18:02

В четверг в Челябинской области - ночные заморозки, без осадков

22.09.2021 17:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября

22.09.2021 17:47

Врач-инфекционист назвал список анализов после COVID-19

22.09.2021 17:29

Депутаты оценили состояние и перспективы газификации в Челябинской области

22.09.2021 16:51

Частный инвестор подарил северо-западу Челябинска футбольные поля с вечерним освещением

22.09.2021 16:48

ВТБ в два раза ускорил оформление кредитов

22.09.2021 16:07

В Миассе сгорел приют для животных

22.09.2021 15:44

В Челябинске мошенники в мессенджерах выставляют свои фото в форме сотрудников полиции

22.09.2021 15:43

До конца 2021 года переименуют автовокзалы в Челябинске и перераспределят пассажиропотоки

22.09.2021 15:28

Глазами челябинки: что почем в северной Испании

22.09.2021 15:23

За громкую музыку ответят: водителей «шумных» автомобилей будут штрафовать

22.09.2021 15:21

На дороги Челябинска вышел «Родительский патруль»

22.09.2021 15:20

Почему без каски? Челябинцы бурно обсуждают визит лося в промзону Металлургического района

22.09.2021 14:42

В Ленинском районе на сутки отключат воду

22.09.2021 14:40

В Челябинске временно изменена схема движения в районе Труда-Кирова

22.09.2021 14:39

В Заксобрании обсудили готовность Челябинской области к отопительному сезону

22.09.2021 14:04

В Миассе возле станции скорой помощи машина провалилась в яму

22.09.2021 14:02

Дмитрий Табарчук собрал 600 тысяч рублей для больного ребенка из Челябинской области

22.09.2021 13:50

В Сосновском районе в аварии пострадал пятилетний ребенок

22.09.2021 13:43

В Челябинской области на четверть выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

22.09.2021 13:40

В Челябинске у сироты забрали пенсию, которую он получал после гибели родителей

22.09.2021 13:08

В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской

22.09.2021 12:58

Фестиваль «Джаз на большом органе» завершится грандиозным гала-концертом

22.09.2021 12:52

Клиенты ВТБ в Челябинской области получили по программе «семейной ипотеки» свыше 1 млрд рублей

22.09.2021 12:28

Краеведческая сенсация: Челябинск начала XX века глазами Анны Николаевны Неаполитановой

22.09.2021 11:57

В Челябинской области не снижается число ежесуточно выявляемых случаев ковида

22.09.2021 11:44

Южноуральские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия»

22.09.2021 11:36

Челябинская область получит 39 новых школьных автобусов до конца 2021 года

22.09.2021 11:24

Снежинец, который уговорил девочек-подростков употреблять наркотики, пытался оспорить приговор

22.09.2021 11:03

В Челябинске мужчина упал в открытый колодец

22.09.2021 11:00

О паломнических миссиях в село Булзи узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

22.09.2021 10:59

В Магнитогорске таксист лишился иномарки, решив попить кофе

22.09.2021 10:57

ММК презентует на международном форуме в Самаре широкую линейку металлопродукции

22.09.2021 10:56

В ночь с 22 на 23 сентября наступит День осеннего равноденствия

22.09.2021 10:07

Уникальные находки археологов ЧелГУ украсят выставку в историческом музее

22.09.2021 09:58

Выводы общественности: жители Челябинска стали меньше мусорить в городском бору

22.09.2021 09:48

Завершение рекультивации челябинской свалки отметят гонкой с препятствиями

22.09.2021 09:32

«По ту сторону греха»: в Челябинск приедет знаменитый театр балета Бориса Эйфмана

21.09.2021 19:48

НМУ установились на территории шести городов Челябинской области

21.09.2021 19:34

В среду в Челябинской области без осадков

21.09.2021 19:21

В Челябинской области увеличат штатную численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних

21.09.2021 18:58

В Челябинской области будут ежегодно индексировать размер пособия при рождении ребенка

21.09.2021 18:52

В Челябинской области вырастет число льготников по транспортному налогу

21.09.2021 18:46

В Челябинской области устранят разрыв в предоставлении выплат многодетным

21.09.2021 17:22

Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября

21.09.2021 16:45

Челябинцам покажут золото гуннов

21.09.2021 16:41

Песни для души: в Челябинске и Екатеринбурге в октябре состоятся концерты творческого союза «ДИВЬЯРОСА»

21.09.2021 16:35

«Путинские» выплаты малоимущая семья из Еманжелинска получит только после вмешательства прокуратуры

21.09.2021 16:27

Четыре банка выдали челябинке два с половиной миллиона рублей, которые она перевела мошенникам

21.09.2021 16:26

Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя

21.09.2021 16:25

С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»

21.09.2021 16:22

Семью депутата Колесникова могут привлечь по долгам аптеки «Классика»

21.09.2021 15:47

В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»

21.09.2021 15:05

Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов на сто процентов

21.09.2021 15:04

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

21.09.2021 14:54

В Чебаркуле открывают базу для лечения пациентов с ковидом

21.09.2021 13:45

Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог