Первого мая в Челябинской области на пожарах погибли два человека.

Этой ночью в Миассе произошло возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома по проспекту Макеева. В подъезде наблюдалось задымление, была произведена эвакуация людей.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, причиной пожара стала неосторожность при курении - загорелся диван. Из-за отравления продуктами горения пострадал мужчина (передан скорой помощи) и погибла женщина.

Ранним утром первого мая пожарно-спасательные подразделения выдвинулись в село Непряхино, где горел дом на двух хозяев по улице Свободы. Огонь создавал угрозу надворным постройкам. Пожарным удалось не допустить распространения и оперативно ликвидировать возгорание. К сожалению, хозяин дома погиб. Причина пожара устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают жителей Южного Урала соблюдать правила пожарной безопасности: внимательное отношение как к электрооборудованию, так и к малым источникам зажигания значительно снижает риск возникновения пожара и сохраняет человеческую жизнь.