Плутавших более двух суток в лесу под Кыштымом женщин нашли волонтеры

В Кыштымском городском округе Челябинской области благополучно завершились поиски двух женщин, пропавших десятого сентября. В региональной Поисково-спасательной службе подтвердили, что женщины-грибники обнаружены волонтерами во вторник, двенадцатого сентября, их состояние удовлетворительное, и в медицинской помощи они не нуждаются.

Поиски пропавших продолжались более двух суток. Независимо друг от друга две жительницы Кыштымского городского округа 1965 и 1948 годов рождения отправились за грибами в лес в окрестностях поселка Кувалжиха. О пропаже двух женщин в спасательную службу поступили сообщения в воскресенье, десятого сентября.

Спасатели Кыштымского отряда немедленно приступили к поискам. Операция была осложнена дождливой погодой и отсутствием информации хотя бы о приблизительном направлении, в котором женщины могли передвигаться.

«Местность от посёлка на 70 километров — это тайга с буреломами и заболоченными участками, — уточнили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Ночные температуры воздуха значительно осложняют длительное пребывание неподготовленного человека в лесу».

У одной из пропавших женщин не было с собой телефона. А со второй сборщицей грибов спасателям удавалось время от времени выходить на связь, которая в понедельник утром прервалась окончательно. Тогда к поисковой операции присоединились сотрудники МЧС, полиции, Управления лесами Челябинской области и пожарной охраны, а также местные охотники, кинологи, члены поискового отряда «ЛизаАлерт» и озёрского мотоклуба, а также десятки неравнодушных добровольцев. Привлекли внедорожную технику - автомобили повышенной проходимости, квадроциклы и даже спортивные мотоциклы класса эндуро.

И только с наступлением солнечной погоды во вторник днем, двенадцатого сентября, спасателям-волонтерам удалось обнаружить двух потерявшихся в лесу женщин. К счастью, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.