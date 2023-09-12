Плутавших более двух суток в лесу под Кыштымом женщин нашли волонтеры

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
- Машунь, может, все ж спросим, чевой-то за штуки у неё лежат. - Цыц, Катюня.
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12.09.2023

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В центре Челябинска продлили ограничение движения
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В Кыштымском городском округе Челябинской области благополучно завершились поиски двух женщин, пропавших десятого сентября. В региональной Поисково-спасательной службе подтвердили, что женщины-грибники обнаружены волонтерами во вторник, двенадцатого сентября, их состояние удовлетворительное, и в медицинской помощи они не нуждаются.

Поиски пропавших продолжались более двух суток. Независимо друг от друга две жительницы Кыштымского городского округа 1965 и 1948 годов рождения отправились за грибами в лес в окрестностях поселка Кувалжиха. О пропаже двух женщин в спасательную службу поступили сообщения в воскресенье, десятого сентября.

Спасатели Кыштымского отряда немедленно приступили к поискам. Операция была осложнена дождливой погодой и отсутствием информации хотя бы о приблизительном направлении, в котором женщины могли передвигаться.

«Местность от посёлка на 70 километров — это тайга с буреломами и заболоченными участками, — уточнили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Ночные температуры воздуха значительно осложняют длительное пребывание неподготовленного человека в лесу».

У одной из пропавших женщин не было с собой телефона. А со второй сборщицей грибов спасателям удавалось время от времени выходить на связь, которая в понедельник утром прервалась окончательно. Тогда к поисковой операции присоединились сотрудники МЧС, полиции, Управления лесами Челябинской области и пожарной охраны, а также местные охотники, кинологи, члены поискового отряда «ЛизаАлерт» и озёрского мотоклуба, а также десятки неравнодушных добровольцев. Привлекли внедорожную технику - автомобили повышенной проходимости, квадроциклы и даже спортивные мотоциклы класса эндуро.

И только с наступлением солнечной погоды во вторник днем, двенадцатого сентября, спасателям-волонтерам удалось обнаружить двух потерявшихся в лесу женщин. К счастью, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

потерявшиеся грибники
Поисково-спасательная служба Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
- Машунь, может, все ж спросим, чевой-то за штуки у неё лежат. - Цыц, Катюня.
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Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста

09.09.2023 11:20

В центре Челябинска в воскресенье временно изменятся маршруты

09.09.2023 11:09

Аллею академиков бокса в Пласте пополнили новым именным деревом

09.09.2023 10:47

Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения

08.09.2023 21:00

Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

08.09.2023 20:33

Челябинский камерный театр подготовил для зрителей решетки и металлоискатели

08.09.2023 20:08

Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области

08.09.2023 18:45

В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку

08.09.2023 18:37

По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку

08.09.2023 18:27

В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»

08.09.2023 18:09

На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице

08.09.2023 18:05

Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске

08.09.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)

08.09.2023 17:45

Андрей Пшеницын: каждый день финансисты области проявляют лучшие деловые навыки

08.09.2023 17:31

Поисковики «Штурма» нашли в Псковской области останки красноармейца из Уйского Челябинской области

08.09.2023 17:16

В выходные в Челябинской области – сильный дождь, шквалистый ветер

08.09.2023 17:02

С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша

08.09.2023 16:25

Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города

08.09.2023 16:08

В Челябинске L’One и Ramil’ сойдутся в баттле RCC EXTREME SHOW