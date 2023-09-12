12.09.2023
Плутавших более двух суток в лесу под Кыштымом женщин нашли волонтеры
12.09.2023
В Челябинске временно изменит свой маршрут 12-й троллейбус
12.09.2023
Трактора и танки – след в красках на выставке в Челябинске
12.09.2023
Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки лайнера в поле в Новосибирской области
12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
12.09.2023
Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим лайнер в поле
Плутавших более двух суток в лесу под Кыштымом женщин нашли волонтеры
12.09.2023
Грибники в Челябинской области пропадают в лесах все чаще
18.09.2017
В Златоусте грибники потеряли девочку
12.09.2017
В лесах Челябинской области заблудились две грибницы
14.10.2016
Потерявшегося под Копейском грибника вывели на свет и звук
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023