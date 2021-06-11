По факту ДТП с пятью автомобилями, в котором погибла челябинка, возбуждено уголовное дело

В Челябинске сегодня, 11 июня, возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который устроил смертельное ДТП в Ленинском районе Челябинска. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке, уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, авария произошла вечером десятого июня на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса. Столкнулись автомобили «Лада Гранта», «Фольксваген», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». Погибшая девушка ехала в «Гранте» с двумя детьми. От удара ее наполовину выбросило из машины и протащило по асфальту. Дети получили травмы различной степени тяжести.

Всего в аварии пострадали шесть человек, четверо из них – дети.

На кадрах с видеозаписи видно, что водитель «Фольксвагена» вылетает на полосу встречного движения. Есть информация о том, что он потерял сознание из-за приступа эпилепсии и уже не контролировал управлением автомобилем.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.