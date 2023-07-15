По факту гибели мужчины на аттракционе на Айских притесах возбуждено уголовное дело

По факту гибели мужчины на аттракционе зиплайн на Айских притесах в Саткинском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла накануне, 14 июля. Местный житель получил смертельные травмы, спускаясь по тросу.

В настоящее время следователь СК проводит комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего. Устанавливаются виновные лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального следственного управления СК России Петр Решетников.