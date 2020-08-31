По факту о возможных домогательств до мальчиков в детском лагере в Каштаке возбуждено уголовное дело

По факту о возможных домогательств до подростков в детском лагере «Мирумир» в поселке Каштак заведено уголовное дело. Подробности пока не разглашаются.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, несколько мальчиков стали жертвами сексуальных домогательств в детском лагере со стороны сотрудника. В момент совершения преступления имел место факт употребления спиртных напитков.

Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова подключилась к проверке информации о возможных фактах домогательств до подростков в детском лагере «Мирумир» в поселке Каштак. Ей были сделаны все соответствующие запросы во все компетентные органы.

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков заявил, что информацией пока не располагает.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена «дяди Сережи», которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников коррекционной школы-интерната, расположенной в поселке Лазурный.

51-летний индивидуальный предприниматель, который представлялся детям «дядей Сережей», используя формально выданное ему разрешение, посещал детский дом якобы с целью оформления опеки над ребенком. По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года обвиняемый, используя беспомощное состояние малолетних воспитанников детского дома в Челябинской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девяти детей.