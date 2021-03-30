По факту смертельного ДТП в Челябинске возбуждено уголовное дело

В Челябинске по факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Водитель иномарки «Ниссан», насмерть сбивший женщину на пешеходном переходе в Металлургическом районе, задержан и отправлен в изолятор временного содержания.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ДТП произошло вечером 29 марта на улице 60-летия Октября, напротив дома №24. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и была сбита несущимся на большой скорости авто, за рулем которого, как оказалось, находился пьяный мужчина 47-ми лет. Пострадавшая погибла сразу. Виновник наезда даже не остановился, он скрылся с места аварии.

По данному факту следствием управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчине грозит до 12-ти лет лишения свободы.