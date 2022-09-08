08.09.2022
По факту стрельбы в парикмахерской Челябинска возбуждено уголовное дело
08.09.2022
Школьница сорвалась с Аракульского Шихана и погибла
08.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)
08.09.2022
Подпорная стена завода Анания Аникина в Челябинске включена в госреестр объектов культурного наследия
08.09.2022
Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться
08.09.2022
Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации
По факту стрельбы в парикмахерской Челябинска возбуждено уголовное дело
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022