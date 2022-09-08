По факту стрельбы в парикмахерской Челябинска возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части первой статьи 105 УК РФ «Покушение на совершение убийства». Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Сегодня днем, восьмого сентября, в парикмахерскую в Металлургическом районе ворвался вооруженный мужчина, который на почве бытового конфликта выстрелил в свою бывшую жену. После этого челябинец выстрелил в себя.

И он, его и экс-супруга выжили, находятся в больнице. Сразу после случившегося им начали оказывать неотложную медицинскую помощь.

Следователи СКР на месте преступления изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.