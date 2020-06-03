По подозрению в хищении денег задержан директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор»
В Челябинской области сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией регионального полицейского главка задержали директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина. Он подозревается в хищении бюджетных денег.
Эту информацию агентству подтвердил собственный источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. В АО «Уралавтодор» также отказались комментировать задержание Дмитрия Чупахина.
Известно, что ранее Дмитрий Чупахин работал в минтрансе Челябинской области. Как сообщили в этом ведомстве, он не является их сотрудником с 2018 года.
Старший помощник руководителя СКР по региону Александр Скорик информацию пообещал прокомментировать позднее.
Добавим, территория обслуживания компании АО «Уралавтодор» - это Челябинская и Курганская области Уральского федерального округа, а также Омская область Сибирского федерального округа.
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