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По подозрению в хищении денег задержан директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор»

Происшествия
Сегодня, 12:38
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией регионального полицейского главка задержали директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина. Он подозревается в хищении бюджетных денег.

Эту информацию агентству подтвердил собственный источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. В АО «Уралавтодор» также отказались комментировать задержание Дмитрия Чупахина.
Известно, что ранее Дмитрий Чупахин работал в минтрансе Челябинской области. Как сообщили в этом ведомстве, он не является их сотрудником с 2018 года.
Старший помощник руководителя СКР по региону Александр Скорик информацию пообещал прокомментировать позднее.

Добавим, территория обслуживания компании АО «Уралавтодор» - это Челябинская и Курганская области Уральского федерального округа, а также Омская область Сибирского федерального округа.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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