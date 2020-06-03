По подозрению в хищении денег задержан директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор»

В Челябинской области сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией регионального полицейского главка задержали директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина. Он подозревается в хищении бюджетных денег.

Эту информацию агентству подтвердил собственный источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. В АО «Уралавтодор» также отказались комментировать задержание Дмитрия Чупахина.

Известно, что ранее Дмитрий Чупахин работал в минтрансе Челябинской области. Как сообщили в этом ведомстве, он не является их сотрудником с 2018 года.

Старший помощник руководителя СКР по региону Александр Скорик информацию пообещал прокомментировать позднее.

Добавим, территория обслуживания компании АО «Уралавтодор» - это Челябинская и Курганская области Уральского федерального округа, а также Омская область Сибирского федерального округа.