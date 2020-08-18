По требованию прокуратуры закрыт частный детский сад «Маргаритка» в Чурилово

В результате прокурорской проверки прекращена деятельность частного детского сада «Маргаритка», расположенный в поселке Чурилово. Надзорное ведомство выявило массу нарушений.

Прокуратурой Тракторозаводского района.Челябинска по обращению граждан проведена проверка исполнения федерального законодательства при организации частного детского садика, который посещали дети до 3 лет в микрорайоне Чурилово.

«В ходе поверки выявлены факты нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в частности санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. Личная медицинская книжка в ходе проверки организатором детского сада не представлена, пища для детей готовится ею самой, отсутствуют работники общественного питания со специальным образованием, суточные пробы от приготовленных блюд не отбираются», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Никаких документов на продукты прокурорам предоставлены не были. Сроки годности установить не удалось. Режим дня для детей дошкольной группы не разработан, прогулки не организованы.

По результатам проверки в отношении бизнес-леди, организовавшей возбуждено дело об административном правонарушении по двум статьям – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица».

Деятельность частного детского садика в настоящее время прекращена.

Ранее в Чурилово была приостановлена работа другого частного детского сада – «У Машеньки».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», он располагался в жилом доме. СМИ был размещен видеоролик, на котором сотрудницы детского сада жалуются на условия содержания и питания детей. Одна из женщин рассказывала, что суп для детей им приходилось варить из голых костей, трех картошек и маленькой моркови. И все блюда готовить на плитке с одной конфоркой. Этот частный детский сад располагается на первом этаже жилого дома. С балкона постоянно дует, линолеум уложен только на часть пола в игровой комнате, а под ковром остался старый деревянный пол с большими щелями. По словам воспитателей, в частный детский сад принимались работники без соответствующего образования и санитарной книжки.