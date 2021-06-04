Почти два килограмма марихуаны изъяли полицейские Верхнеуральского района

Сотрудниками уголовного розыска по Верхнеуральскому району ( Челябинская область)на территории поселка Краснинский по подозрению в участии в незаконном обороте наркотиков задержан гражданин соседнего государства.

У мужчины было обнаружено и изъято более одного килограмма 700 граммов марихуаны.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресеченя в виде заключения под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.