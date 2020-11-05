Под Миассом загорелся автобус с пассажирами

На трассе под Миассом (Челябинская область) загорелся автобус с пассажирами. Они и водитель смогли самостоятельно покинуть транспортное средство и вызвать пожарных.

ЧП произошло вечером четвертого ноября на федеральной автодороге М-5 «Урал» в районе села Травники. Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса. В тот момент в салоне находились люди. Они успели самостоятельно эвакуироваться.

Как сообщили пресс-службе миасского пожарно-спасательного гарнизона, прибывшие огнеборцы быстро потушили пламя. Погибших и пострадавших нет. В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты.