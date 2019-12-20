Под Новый год челябинцы остались без салютов и фейерверков

В Челябинске разыскивают молодого парня, причастного к ограблению магазина по продаже салютов и фейерверков. Его подельника стражам порядка удалось задержать, а сам сумел скрыться на автомобиле.

Ограбление с «огоньком» произошло ночью 19 декабря. Двое молодых людей пробрались в магазин по продаже салютом и фейерверков, расположенный в Ленинском районе Челябинска. Сигнализация сработала мгновенно сигнал тревоги моментально поступил на пульт охранного предприятия «Витязь».

Но действовала преступная парочка достаточно быстро и уже успела нагрузить в припаркованный автомобиль пиротехнические изделия. Во время погрузки товара их и застала группа быстрого реагирования. Увидев бойцов, один из парней прыгнул в машину и, бросив друга, скрылся с места преступления. Второй воришка был задержан и передан в руки полиции.

«По данному факту в отделе полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишения свободы сроком до пяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Валерия Куклачева.

Подельника любителя фейерверков до сих пор ищут.