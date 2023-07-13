Под Южноуральском задержали поджигателя леса

Задержан житель деревни Марково Увельского района (Челябинская область), который подозревается в поджоге леса и причинении ущерба в размере 770 тысяч рублей.

Сотрудники отдела МВД России «Южноуральский» выдвинулись на место происшествия после обращения пожарной службы. Представители пожарной службы заявили о факте лесного поджога.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Злоумышленника задержали неподалеку от места совершения противоправного деяния. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района.

Ущерб от действий подозреваемого составил более 770 тысяч рублей.

По данному факту в Отделе полиции «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по статье 261 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уничтожение или повреждение лесных насаждений).

В настоящее время подозреваемый помещен в специальное лечебное учреждение.