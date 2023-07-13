13.07.2023
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
13.07.2023
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
13.07.2023
Новые варианты семейного досуга предлагает Музей искусств
12.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
12.07.2023
В дни празднования столетия Исторического музея его посетили более 53 тысяч южноуральцев
12.07.2023
Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
04.07.2023
Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка
27.06.2023
Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали уличного грабителя
23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
20.06.2023
Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023