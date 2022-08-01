01.08.2022
Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»
01.08.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
01.08.2022
Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
01.08.2022
В Челябинске начинается строительство еще трех детских садов
01.08.2022
Дело матери из Аргаяшского района, которая убила новорожденного, отправлено в суд
01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
Подельник Тефтелева получил восемь лет колонии строго режима
25.07.2022
Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы
13.04.2022
Подельника Тефтелева выпустили из СИЗО
24.01.2022
Подельник Тефтелева останется под стражей
06.07.2021
Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в колонии строгого режима
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022