Подробности: в Миассе во время купания мог утонуть еще один ребенок

Региональный полицейский главк рассказал подробности трагедии, которая произошла в Миассе (Челябинская область). В реке могли утонуть двое ребятишек. Одного из них (мальчику 13 лет) успел спасти отдыхающий, за девочкой он вернуться не успел.

Как рассказали в полицейском главке, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик купались без сопровождения взрослых. Они загорали на пляже.

Один из отдыхающих заметил детей, которые барахтались в воде и бросился на помощь. Он вытащил на берег 13-летнего мальчишку и бросился спасать 12-летнюю девочку, но не успел.

Семьи детей характеризуются положительно, на учете нигде не состоят.

Полиция ведет расследование, уточняются обстоятельства произошедшего.