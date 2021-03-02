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Подросток едва не лишился жизни после нападения на него мужчины под Магнитогорском

Карталинский городской суд вынес приговор местному жителю, который напал на 15-летнего подростка и, пытаясь его душить, забрал у парня телефон и портативные колонки. Мужчину отправили на два года и восемь месяцев в колонию общего режима, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, что пьяный мужчина напал на подростка в безлюдном месте в ноябре прошлого года.

«Он похитил сотовый телефон и портативные музыкальные колонки, причинив материальный ущерб около семи тысяч рублей и телесные повреждения в виде ссадин на шее от удушения», - рассказала Мамаева.

Мужчину задержали на следующий день в Магнитогорске. У него нашли одну из похищенных колонок.

Суд признал жителя Карталов виновным по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).