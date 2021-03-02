Подросток едва не лишился жизни после нападения на него мужчины под Магнитогорском
Карталинский городской суд вынес приговор местному жителю, который напал на 15-летнего подростка и, пытаясь его душить, забрал у парня телефон и портативные колонки. Мужчину отправили на два года и восемь месяцев в колонию общего режима, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Установлено, что пьяный мужчина напал на подростка в безлюдном месте в ноябре прошлого года.
«Он похитил сотовый телефон и портативные музыкальные колонки, причинив материальный ущерб около семи тысяч рублей и телесные повреждения в виде ссадин на шее от удушения», - рассказала Мамаева.
Мужчину задержали на следующий день в Магнитогорске. У него нашли одну из похищенных колонок.
Суд признал жителя Карталов виновным по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).