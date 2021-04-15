Подросток из Еткульского района пробил кувалдой стену из шлакоблока, чтобы украсть мотоцикл

Полицейскими Еткульского района (Челябинская область) задержан 15-летний подросток, подозреваемый в краже мотоцикла. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию Еткульского района обратился местный житель о краже мотоцикла «Иж».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД задержан 15-летний житель Еткульского района, С целью дальнейшего сбыта подозреваемый похитил имущество, пробив кувалдой стену из шлакоблока в гараже», - сообщили в региональном полицейском главке

Похищенный мотоцикл изъят и возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.