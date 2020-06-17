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Пока челябинец выбирал подарок на день рождения сына, на него оформили крупный кредит

Происшествия
Сегодня, 11:11
Автор: 
Инна Шемаева

Очередной житель Челябинской области стал жертвой мошенников. На этот раз он сам оказался виноват, что пополнил список аферистов. Мужчина оставил в машине барскетку с сотовым телефоном, который был привязан к банковской карте. Он пошел в магазин за подарком сыну, а когда вернулся, то узнал, что на него оформлен крупный кредит.

Как сообщили в прокуратуре Тракторозаводского района, мужчина отправился за подарками сыну ко дню его рождения. Припарковав свой автомобиль возле одного из домов по улице Сони Кривой, выйдя из автомобиля, он забыл на заднем сидении машины свою барсетку с документами.

«Сделав необходимые покупки, мужчина отправился домой. Спустя 3 часа на его сотовый телефон пришло уведомление, в котором было указано, что он стал обладателем крупной денежной суммы в размере 162000 рублей, так как на его имя был оформлен кредит. Заподозрив неладное челябинец внимательно проверил все сообщения, поступившие ему с номера 900 и обнаружил, что стал жертвой мошенников, оформивших на его имя кредит в указанной сумме и списавших денежные средства с его банковской карты», - рассказала старший помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Эмилия Синенко.

Позвонив по номеру 900 мужчина успел заблокировать данную карту, лишь когда с нее были похищены 142000 рублей. После чего мужчина отправился к автомобилю и обнаружил, что с заднего сидения транспортного средства похищена барсетка, в которой находился телефон с абонентским номером, подключенным к его банковской карте. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, ловко организовавших данный способ хищения.

Возбуждено уголовное дело.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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