Полицейские Челябинска изъяли из незаконного оборота крупную партию мефедрона

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску задержали двух местных жителей за сбыт мефедрона.

Возбуждено уголовное дело, изъятый синтетический наркотик массой более 500 граммов направлен на исследование.

Задержаны «закладчики» были у дома по улице Университетской набережной – в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». При у себе задержанных было около двух граммов наркотика. Один из сбытчиков – ранее судим.

Установлено, что мефедрон челябинцы хранили с целью дальнейшего сбыта на территории областного центра бесконтактным способом.

«Кроме того, задержанные указали полицейским места, куда уже успели разложить наркотик, откуда было изъято еще сорок свертков массой около двух граммов каждый. В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом массой около 500 граммов, а также весы и упаковочный материал. Изъятое вещество направлено на исследование», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении подозреваемых в отделе полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в рамках проводимой в Челябинске общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» жители могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, по телефонам дежурной части городского управления МВД России: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, а также по телефонам дежурных частей районных отделов полиции или номеру «02».

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» челябинской областной наркологической больницы по телефону: 8 (351) 775-11-91.

Акция продлится до 29-го октября текущего года.