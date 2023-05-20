Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги

Челябинские полицейские пресекли незаконную деятельность спа-салона, где оказывались приватные услуги интимного характера.

Предприимчивая бизнес-леди организовала бизнес в одном из многоквартирных домов в Советском районе областного центра. Прием клиентов осуществлялся в том числе и в ночное время.

«О работе заведения рассказала местная жительница на личном приеме начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скокова. Ситуация была поставлена руководством на контроль. Полицейские проверили деятельность организации. В ходе проведенных мероприятий установлены факты незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оказания интимных услуг посетителям. Кроме того, у мастера массажа отсутствовала лицензия на предоставление медицинских услуг», - рассказали в региональном полицейском главке.

По выявленным нарушениям составлены административные протоколы. Кроме того, организовавшая нелегальный бизнес женщина-коммерсант также привлечена к административной ответственности за незаконное осуществление предпринимательской деятельности.