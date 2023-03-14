Полицейские Челябинска накрыли наркопритон

Сотрудниками полиции в Ленинском районе Челябинска накрыт наркопритон. Хозяйка нехорошей квартиры не только пускала к себе любителей «дури», но и сама ее употребляла.

Наркопритон был обнаружен в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«Неработающая, ранее судимая местная жительница систематически предоставляла наркозависимым лицам для потребления наркотических средств помещение своей квартиры, расположенной в доме по улице Гюго. Хозяйка квартиры сама долгое время употребляет наркотики. В ходе проведения осмотра квартиры полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотиков», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Напомним, 13 марта стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция организована в целях привлечения жителей к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также для сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультирования граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, о фактах незаконного оборота наркотиков в Челябинске можно сообщить по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02 (с мобильных номеров – 102).